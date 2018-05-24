В Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского завершился финальный матч женской Лиги чемпионов, в котором французский «Лион» со счетом 4:1 обыграл немецкий «Вольфсбург», сообщает УНИАН.

Первый голевой момент в этом матче произошел на 69-й минуте, когда футболистка «Лиона» подавала угловой и после розыгрыша защитник «Вольфсбурга» выбила мяч уже из-за линии ворот. В спорном эпизоде судья принял сторону немецкой команды. Более спорных моментов в основное время игры не было, равно как и забитых голов. Соперницы много и часто атаковали, но реализовать хотя бы один из своих моментов никто так и не сумел. Голы посыпались уже в дополнительное время.

В самом начале овертайма, на 93-й минуте, когда гол после отличного сольного прохода, удара по воротам и рикошета от защитницы »Лиона» забила Пернилла Хардер. Но, уже на 98-й минуте, Аманди Анри сравняла результат, а спустя минуту, на 99-й, Ожени Ле Соммер замкнула фланговую атаку своей команды точным ударом в упор из пределов штрафной площадки - 2:1. А на 103-й минуте преимущество в счете своей команды укрепила Ада Хегерберг - 3:1.

Во втором овертайме, на 116-й минуте игры, гол забила Камилль Абили из «Лиона», доведя преимущество своей команды до крупного. Таким обоазом, «Лион» выиграл третий подряд трофей и установил рекорд по количеству побед подряд в женской Лиге чемпионов УЕФА.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».