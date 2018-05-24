Денежные обязательства ПАО «Киевэнерго» и их дальнейшая судьба не должны влиять на вопросы поставки природного газа и жизнеобеспечения Киева. Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующая позиция властей города зафиксирована в принятом решении «О вопросах задолженности перед ОАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

«Принимая от «Киевэнерго» в собственность города весь теплоэнергетический комплекс, мы столкнулись со следующей проблемой. «Нафтогаз Украины» отказывается подписывать договор на поставку газа с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго», которое теперь должно обеспечивать горожан теплом и горячей водой. Именно поэтому мы приняли решение, которое предусматривает, что долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке ПАО «Киевэнерго» не подлежат передаче и переводу КП «Киевтеплоэнерго», - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его словам, городские власти настаивают, чтобы два вопроса – поставки газа для Киева и решения проблемы задолженности «Киевэнерго» решались отдельно.

«НАК «Нафтогаз Украины», фактически шантажируя город и угрожая срывом отопительного сезона, заставляет нас взять на себя долги «Киевэнерго». Это для города неприемлемо. Долги «Киевэнерго» никогда не станут долгами киевлян. Мы готовы к переговорам, мы готовы помогать «Нафтогазу» найти общий язык с «Киевэнерго». Но делать долги, накопленные частной компанией за 17 лет, долгами киевлян мы не будем», - отметил Прокопив.

Сейчас в столице продолжается беспрецедентный процесс возвращения теплоэнергетического комплекса из управления коммерческой структуры – ОАО «Киевэнерго» в управление города, в частности коммунального предприятия «Киивтеплоэнерго».

«Завершение сделки города и «Киевэнерго» происходит в очень сложных условиях: мы сейчас готовим город к зиме, запускаем в работу котельных, ликвидируем повреждения тепловых сетей. Однако мы получили сообщение от НАК «Нафтогаз Украины» об отказе заключить соглашения с КП «Киивтеплоенего» на поставку природного газа для обеспечения города теплом и горячей водой. Объем первой части долга – около 3 млрд грн. Мы обращаемся к «Нафтогазу» с просьбой до 1 июня заключить договор на поставку природного газа на объекты теплогенерации, а параллельно, на национальном уровне, решать спорный вопрос задолженности», - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что указанная задолженность имеет сложную структуру, в том числе, долги за потребленные услуги, задолженность за льготы и субсидии, штрафы и пени.

«Я благодарю киевлян, которые регулярно платят за потребленные услуги и поддерживают платежную дисциплину на должном уровне. Это способствует решению вопроса задолженности», - сказал он.

Решение поддержали 94 депутата Киевсовета.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.