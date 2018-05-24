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В КНДР взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, передает РИА Новости.

Северокорейские военные также уничтожили наземные пункты наблюдения, здания охраны и прочие обслуживающие объекты.

В Институте ядерного оружия КНДР отметили, что церемония демонтажа полигона показывает прозрачность в вопросе о прекращении ядерных испытаний.

Военные также отметили, что взрывы не привели к утечке радиоактивных материалов в окружающую среду.

Как рассказал замглавы института Кан Кен Хо, демонтаж прошел успешно. По его словам, у Северной Кореи больше не осталось полигонов и шахт для подземных ядерных испытаний.

Всего на полигоне Пхунгери было четыре шахты. Первую использовали только один раз во время подземного испытания в октябре 2006 года. Вскоре после этого ее закрыли. В общей сложности  на полигоне прошли пять из шести северокорейских ядерных испытаний.

Ядерные испытания долгое время были камнем преткновения в отношениях Пхеньяна и его оппонентов. США и союзники много лет ведут санкционную политику, реагируя на пуски новыми ограничениями. 

Однако в конце апреля КНДР провозгласила новый стратегический курс — она отказалась от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться на развитии экономики. 

Тем самым, утверждают в Пхеньяне, КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального разоружения.

Как заявлял северокорейский лидер Ким Чен Ын, необходимость в испытаниях исчезла после того, как КНДР завершила постановку на вооружение ядерных средств. Таким образом, добавил он, и полигон исчерпал свою миссию.
ForUm

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