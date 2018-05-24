Из пиратского плена освобождены шестеро украинских моряков, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Благодаря совместным с нидерландскими и нигерийскими друзьями усилиям удалось освободить из пиратского плена шестерых наших соотечественников. Они почти месяц удерживались в заложниках в дельте Нигера. Пятеро моряков – граждан Украины сегодня утром прибыли на Родину, все живы и здоровы. Еще один наш моряк пока остается в Нидерландах на лечении, но в ближайшее время дожжен вернуться домой», - написал он в Facebook.

Климкин выразил благодарность нидерландским и нигерийским партнерам за искреннюю заботу и кропотливую круглосуточную работу, благодаря которой удалось спасти человеческие жизни.