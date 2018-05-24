В Гааге совместная расследовательская группа показала фюзеляж ракеты ЗРК «Бук», из которого был непосредственно сбит Boeing над Донбассом 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту.

Как установили следователи, установка принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС, передает ТСН.

Они исследовали, что 23 июня с территории 53-й бригады выехал конвой из шести «Буков» и в течение двух дней доехал до Миллерово неподалеку украинской границы. Установлено достоверность всех видео и фото, которые фиксировали перемещение колонны.





















Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

19 октября 2017 было опубликовано новое фото ЗРК «Бук» в день крушения MH17.

Участники Объединенной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.