В отношении украинских рыбаков, задержанных в Азовском море 10 мая, возбуждены Уголовные дела о браконьерстве, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что рыбаки находятся под стражей. «Судом принято решение о мере пресечения - поместить их под стражу. Они должны были быть перевезены в ИВС в Краснодаре», - сказал собеседник агентства.

Напомним, 11 мая стало известно, что в акватории Бердянска спасатели ГосЧС начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые более суток назад вышли на катере в Азовское море.

Позднее появилась информация, что рыбаки вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации и находятся в Ейске. Жительница Украины получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в Ейске Краснодарского края РФ.

Позже в ФСБ заявили, что рыбаков без документов задержали краснодарские пограничники.

Их доставили в порт города Ейска, а на судно наложен арест. Дела возбуждены по части 1 статьи 258.1 (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов; до 2 лет лишения свободы) и части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные организованной группой; лишение свободы на срок до 7 лет).