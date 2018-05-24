также в разделеОбщество
В Москве арестовали «экс-мэра» Ялты 30
Контрабанда от Chanel: На КПВВ «Марьинка» изъяли сумочки на полмиллиона 13
Следком РФ завел еще два дела на украинских военных 25
Сына подозреваемого в убийстве Ноздровской оставили за решеткой 20
Российские хакеры заразили 500 тысяч устройств по миру, готовясь к атаке на Украину 47
23 мая. Картина дня 59
Человечеству предсказали скорое тотальное ожирение 53
Отравления в школах: Киберполиция взялась за соцсети 37
«Борисполь» собирается в 2019 году открыть еще один терминал 41
Из Румынии до Черновцов хотят проложить узкую ж/д колею 49
Князев требует наказать напавших на табор ромов под Тернополем 37
Прокуратура возбудила дело из-за экоцида в «ДНР» 43
СБУ предупреждает о возможной кибератаке накануне Лиги чемпионов 44
В Украину уже прибыли женские команды финала ЛЧ и 500 болельщиков 40
Ректора Сумского педуниверситета наказали за практику студентов в Крыму 55
Украинскому журналисту дали 8 лет тюрьмы в Беларуси 60
СБУ: За «анонсами» терактов от ИГИЛ в Киеве стоит РФ 51
СБУ проверяет, кто продает школьникам газовые баллончики 28

В отношении украинских рыбаков, задержанных в Азовском море 10 мая, возбуждены Уголовные дела о браконьерстве, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что рыбаки находятся под стражей. «Судом принято решение о мере пресечения - поместить их под стражу. Они должны были быть перевезены в ИВС в Краснодаре», - сказал собеседник агентства.

Напомним, 11 мая стало известно, что в акватории Бердянска спасатели ГосЧС начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые более суток назад вышли на катере в Азовское море.

Позднее появилась информация, что рыбаки вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации и находятся в Ейске. Жительница Украины получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в Ейске Краснодарского края РФ.

Позже в ФСБ заявили, что рыбаков без документов задержали краснодарские пограничники.   

Их доставили в порт города Ейска, а на судно наложен арест. Дела возбуждены по части 1 статьи 258.1 (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов; до 2 лет лишения свободы) и части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные организованной группой; лишение свободы на срок до 7 лет).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги