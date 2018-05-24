Следователи Нидерландов нашли очередные подтверждения того, что самолет рейса МН17 сбили из российского «Бука» - в частности, сняв отпечатки пальцев со снарядов. Об этом сообщил руководитель центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен во время пресс-конференции о промежуточных результатах расследования катастрофы самолета рейса МН17, передает 112 Украина.

«Мы проанализировали все доступные для нас изображения этих «Буков». И нам удалось снять отпечатки пальцев из снарядов, из которых был сбит самолет. Мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам РФ», - сказал Паулсен.

Он добавил, что «исследования подтверждают тот факт, что самолет был сбит из «Бука», который попал из РФ на неподконтрольную территорию».

Тем временем первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук сообщил: совместной следственной группе удалось установить, что «Бук» находился на вооружении вооруженных сил Российской Федерации, в частности принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде из города Курск.

«То есть, это оружие не было куплено сепаратистами в военторге, его не приобрели и доставили на место выстрела никаким другим мифическим путем. Главный национальный прокурор Нидерландов господин Фредерик Вестербеке четко заявил, что из оружия Российской Федерации, которое было доставлено на территорию Украины, был произведен выстрел по пассажирскому самолету Малазийских авиалиний. Это не просто заявление, это доказательства, собранные в соответствии со всеми необходимыми процессуальными требованиями, которые будут переданы в суд», - сказал Сторожук.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Как известно, группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

19 октября 2017 было опубликовано новое фото ЗРК «Бук» в день крушения MH17.