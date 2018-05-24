В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов 24-й отдельной механизированной бригады Богдан Коломиец. Об сообщается на странице группы Вернись живым Facebook.
Отмечается, что младший сержант Коломиец, который был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады, погиб вблизи поселка Зайцево.
Дата и обстоятельства гибели не уточняется.
Военнослужащий вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, учился в технологическом университете в Виннице.
У него остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.
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