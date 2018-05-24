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24 мая в 06:40 в Службу спасения поступила информация об обстреле на территории Торецка, который ориентировочно состоялся в 05:20.

По данным ГосЧС, под обстрел попало лечебно-профилактическое учреждение «Городской противотуберкулезный диспансер Торецка» на ул. Гайдара. В результате боевых действий повреждено остекление 16 окон и газовая труба.

Также обстрелом поврежден «Городской психоневрологический диспансер Торецка», а именно: 2 железобетонные плиты перекрытия, остекление 58 окон, 6 дверных блоков и 2 автомобиля «Москвич».

Информации о пострадавших и погибших не поступало. От Главного управления силы и средства не привлекались.
ForUm

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