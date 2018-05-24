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Администрация Президента отрицает, что первая встреча Президента Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа была организована за деньги и готова судиться с британской телерадиокомпанией BBC при отказе опровергнуть ее.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации, предоставленном Українським Новинам.

«Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае если этого не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд», - заявили в АП.

«Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги. Украинско-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в том числе посольством Украины в США», - говорится в комментарии.

Администрация считает распространенную информацию частью кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США.

Ранее издание ВВС написало о том, что за первую встречу с Трампом Порошенко выложил 400 тысяч долларов.
ForUm

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