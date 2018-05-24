Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает 112 Украина.

В заявлении говорится, что в настоящее время «невозможно провести эту давно запланированную встречу», которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре.

«Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько масштабны и огромны, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы», — написал Трамп.

Также в письме Трамп добавляет, что обе стороны приложили усилия к тому, чтобы встреча в Сингапуре состоялась, а между ним и лидером КНДР получилось создать «замечательный диалог».

Американский лидер считает, что нецелесообразно проводить встречу после «большой злобы и открытой вражды», которую вновь продемонстрировал Ким Чен Ын в своих недавних заявлениях.

В то же время Трамп отметил, что рассчитывает встретиться с лидером КНДР «в будущем» в случае «изменения настроения» Ким Чен Ына.

В заявлении Трамп поблагодарил лидера КНДР за то, что тот отпустил американских заложников.

Напомним, после того как северокорейская сторона пригрозила приостановить диалог с Южной Кореей, вице-президент Майкл Пенс сообщил, что Трамп может отказаться от саммита с лидером КНДР, которая должна была пройти 12 июня в Сингапуре.