Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему WebMoney (общество с ограниченной ответственностью «Вебмани.Ру»).



Об этом говорится в опубликованном Дополнении к Указу президента Украины №126/2018 от 14 мая 2018 года о выполнении решения СНБО «О наложении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», сообщает УНИАН.

Указом предусмотрена блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Также вводится запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет осуществления Национальным банком регистрации участника международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент иностранного государства.

Интернет-провайдерам запрещается предоставление услуг по доступу к доменам, связанных с платежной системой.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 мая 2018 года принял решение «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». 14 мая Президент ввел в действие это решение СНБО.