также в разделеОбщество
Обнародовано видео ликвидации командира боевиков «Мамая» 114
Украинский лоукостер SkyUp запустит первый рейс в Анталию 20
Лозница получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру 48
Раде предложили переименовать Кировоградскую область 35
Чубаров: В Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины 22
СБУ задержала владелицу медпредприятия, финансировавшего террористов 30
Климкин не говорил с журналистом, призвавшим взорвать Керченский мост 31
В РФ допустили обмен Вышинского на Сущенко или Сенцова 38
Минздрав хочет отменить выдачу лицензий на занятие народной медициной 39
В Украине завершились финальные испытаний ПТКР «Скиф» 48
Подполковника Нацгвардии осудили на 13 лет за госизмену 43
НАБУ открыло материала дела о предложении взятки детективу 30
CБУ разоблачила на Запорожье сеть информаторов российских спецслужб 42
В полиции рассказали, сколько блокпостов останется на Донбассе 56
К забастовке на «АрселорМиттал» присоединяются новые цеха 171
Гройсман пообещал вакцинироваться на камеры 41
Пострадавшая при обстреле Троицкого женщина жива 58
Украина в полдень почтит минутой молчания память жертв депортации крымских татар 34

Сегодня, 18 мая, Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не забудет циничного преступления советского режима против крымскотатарского народа.

Глава государства сообщил, что в ближайшее время рабочая группа окончательного одобрит изменения в Конституцию относительно создания в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины и передаст их на рассмотрение Конституционной комиссии.

Он также заявил, что из законопроекта, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время «выборов» на территории аннексированного Крыма, будет исключена норма относительно коллаборационистов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что на сегодняшний день в оккупированном Россией Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины.

В результате обстрела боевиков из артиллерии в поселке Троицкое погибла семья.

Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. На борту находились 104 человека.

Населенный пункт Пивденное в Донецкой области взят под контроль украинских военных, сообщает командование Объединенных сил.

«Укрзализныця» проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 00:00 30 мая, второй этап – также на 12% с 1 октября 2018 года. 

В программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» приз за режиссуру получил украинец Сергей Лозница, который привез на Лазурный берег фильм «Донбасс». 

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что запуск «Северного потока-2» не означает остановку транзита газа через Украину.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Александра Пономарева. 

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры происхождением из России

Генеральная прокуратура Украины передает в Международный уголовный суд доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы.

В городе Санте-Фе, штат Техас, в США произошла стрельба в старшей школе. По предварительным данным погибли 8 человек.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.

На Донбассе в районе авдеевской промзоны ликвидирован командир батальона боевиков «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги