Из законопроекта, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время «выборов» на территории аннексированного Крыма, будет исключена норма относительно коллаборационистов.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Украинское государство должно обеспечить защиту украинцев и крымских татар на законодательном уровне.

Глава государства напомнил, что для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией он внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений. «В этом проекте были нормы, которые с одной стороны защищают не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство и Закон должен защитить их. Но есть отдельная небольшая часть граждан, которые добровольно стали коллаборационистами - пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти», - подчеркнул Президент.

«Я услышал ваше обращение. Мы сейчас это обсудили и я принял решение, что я отзову законопроект о гражданстве», - отметил Порошенко.

По его словам, будет исключена «норма относительно коллаборационистов» и законопроект будет доработан совместными усилиями. «И разделим эти две вещи. Первая вещь - это будет закон о гражданстве и защите украинского гражданства. С другой стороны, законом о коллаборационистах мы урегулируем вопрос по этой, пусть и небольшой, категории граждан, но они должны получить абсолютно справедливую реакцию украинского законодательства, украинского закона и государства», - подчеркнул Президент. Он поблагодарил за эффективное сотрудничество.

Глава государства также отметил, что 18 мая навсегда запечатлелось в историю не только крымскотатарского народа и Украины, а в историю всего мира как преступление тоталитарного режима против целого народа.

«К сожалению, крымские татары, как и весь украинский народ сегодня являются объектом незаконной аннексии со стороны государства-агрессора РФ. Это касается как незаконно аннексированного Крыма, так и оккупированной части Донбасса. Мы с вами решительно должны действовать», - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что Украина обратилась в суд ООН, есть решение и соответствующие сроки, которые Россия обязана выполнить, в частности о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров поблагодарил Главу государства за поддержку этой инициативы об изъятии норм, которые касаются непосредственно оккупированных территорий. «Наша цель очень четкая и ясная, и все должны о ней знать – те, кто нарушил законы Украины и пошел на сотрудничество с оккупантами, и он является фактором относительно пренебрежения правами и свободами граждан Украины, эти люди будут наказаны. А все остальные, которые сохраняют достоинство, и сохраняют верность Украине, - мы все вместе будем жить в нашем Крыму», - сказал Чубаров.

«Символично, что именно в такой день мы говорим о будущем Крыма, украинского Крыма», - отметил он.

«Подавляющее большинство граждан Украины, которые сейчас живут в оккупированном Крыму, ждут Украину. Они ожидают восстановления государственного суверенитета, обеспечения контроля над Крымом», - отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа и поблагодарил Президента за его усилия по объединению международного сообщества вокруг вопроса деоккупации Крыма.

Как ранее сообщал ForUm, 19 апреля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №8297, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время так называемых «выборов» на территории аннексированного Крыма.

16 мая Глава государства отозвал данный законопроект.