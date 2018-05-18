В ближайшее время рабочая группа окончательного одобрит изменения в Конституцию относительно создания в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины и передаст их на рассмотрение Конституционной комиссии.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на мероприятиях посвященных Дню борьбы за права крымскотатарского народа и Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлена. «Я убежден в неизбежности торжества исторической справедливости», - сказал Президент

«Мы к этому очень ответственно готовимся. За год рабочая группа, созданная Конституционной комиссией, наработала предложения относительно изменений в раздел Х Конституции Украины. Они должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса Крымской автономии как неотъемлемой составной части единой Украины», - отметил Порошенко.

В то же время Глава государства добавил, что привлеченные эксперты, ученые и представители общественности отмечают, что их предложения направлены на обеспечение равных прав и свобод всех граждан Украины, независимо от этнического происхождения, которые будут проживать в освобожденном от русских захватчиков украинском Крымн. «Все вместе они будут избирать представительный орган Крымской автономии, который рабочая группа предлагает назвать Крымской советом», - добавил он.

По его словам, особенности избрания депутатов - представителей крымскотатарского народа рабочая группа предлагает определить отдельным законом Украины.

«Уверен, что в украинском Крыму будут царить мир и согласие между различными этносами - украинцами, крымскими татарами, русскими и другими. Но в случае возникновения в Крыму ситуации, которая представляет реальную угрозу государственному суверенитету или территориальной целостности Украины, члены рабочей группы предлагают предоставить Президенту Украины право «вводить в Крыму особый режим управления путем назначения специального государственного чиновника с одновременным прекращением соответствующих полномочий власти Крымской автономии», - также подчеркнул Президент.

Порошенко добавил: «Ошибок прошлого мы повторять не будем».

«Я ожидаю, что рабочая группа окончательно одобрит эти предложения, времени было для этого достаточно, и передаст их в ближайшее время на рассмотрение Конституционной комиссии», - отметил Глава государства.

Президент также отметил: «Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой. У меня нет никаких иллюзий. Особенно, когда дойдет до парламентского зала. И должны четко уже сегодня сформулировать свою позицию, свое видение на будущее, в котором Крым непременно вернется в Украину».

«Изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, для достижения этой цели Украиной задействованы все политико-правовые дипломатические механизмы, чтобы вернуть Крым. «И, кстати, с внесением указанных изменений в Конституцию Украины, мы существенно усилимся в наших усилиях по восстановлению государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом, опираясь, кроме всего, на мощный пласт международного права о правах коренных народов. Это усилит юридическую позицию Украины», - подчеркнул Президент.