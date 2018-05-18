Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Александра Пономарева. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Напомню, что это тот народный избранник, в помещении Верховной Рады Украины препятствовал работе журналистов интернет-изданий «Цензор.нет» и «Каменяри-инфо».

Своими умышленными действиями Пономарев совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст.171 УК Украины – незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а также умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности», - написала она в Facebook.

По словам Сарган, факт совершения народным депутатом уголовного преступления достаточно полно подтверждается законно собранными в уголовном производстве доказательствами.

Отмечу, что уголовное производство расследовалось ГУ СБУ в Киеве и области, а прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство.

Представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады Украины.