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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. За прошедшие сутки, 18 мая, на всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска и незаконно созданные ими военные формирования продолжали испытывать оборону украинских войск на прочность, сообщает пресс-центр ООС.

Противник 43 раза нарушал режим прекращения огня, из них 10 раз применял 152-миллиметровую и 122- миллиметровую артиллерию, 120 и 82- миллиметровые минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Активные боевые действия продолжались на луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная, и Троицкое.

На горловском направлении отмечается активность противника в районах населенных пунктов Зайцево, Железное. На донецком - авдеевской промзоне, Песках.

На мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское и Широкино.

В районе населенного пункта Водяное была обнаружена снайперская пара. Контрснайперскими мерами наших подразделений беспокоящий огонь снайпера был оперативно подавлен.

За минувшие сутки и в течение текущих потерь среди украинских военнослужащих нет.

По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 3 боевика российско-оккупационных войск.

Ситуация контролируется Объединенными силами.
ForUm

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