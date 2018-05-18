Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Британии.

«Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы… Для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время» — приводятся в заявлении управления слова директора районной больницы Солсбери Кары Чарльз-Баркс.

В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

Дочь Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы 9 апреля.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.