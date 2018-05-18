также в разделеПолитика
Президент Польши просит ООН направить миротворцев на Донбасс 12
У РФ требуют информацию о ходе выполнения возобновления деятельности Меджлиса 28
Луценко просит привлечь к ответственности нардепа Пономарева 67
Животченко неудачно пошутил над Порошенко 112
Медведчук в суде добился проведения психологической экспертизы Парубия 224
Порошенко поучаствовал в флешмобе ко Дню вышиванки 59
Рада призвала ОБСЕ дать оценку «выборам» президента РФ в Крыму 60
Гройсман сфотографировался в вышиванке 62
Медведчук пояснил, почему украинские политики поддерживают атаку власти на неугодные СМИ 63
Шуляк: Янукович просил РФ о «миротворческой миссии» 51
В РФ завели дело против судей КСУ 163
Волкер: Украина не сможет вернуть захваченную РФ территорию 216
Глава Хмельницкой ОГА подал в отставку 99
В НАТО осудили открытие Крымского моста 74
Президент отозвал законопроект о лишении гражданства за участие в «выборах» в Крыму 107
Передумали: Рада снова отложила вопрос обновления ЦИКа 61
Голодовка Сенцова: Порошенко призвал мир усилить давление на Кремль 85
США отреагировали на открытие Керченского моста 108

Украина никогда не забудет циничного преступления советского режима против крымскотатарского народа, заявил Президент Петр Порошенко.

«Сегодня весь мир вспоминает ужасные события 1944 года, когда по указанию вождей тоталитарного режима крымских татар, а с ними и представителей других национальных меньшинств, принудительно депортировали в отдаленные регионы Советского Союза», - напомнил Глава государства в Facebook.

Боль крымскотатарского народа – наша общая боль. Боль десятков тысяч крымских татар, которые никогда так и не вернулись в родной Крым, отметил Порошенко.

«Мы никогда не забудем циничного преступления советского режима, преступления против целого народа, против всего человечества. Уверен, что и современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и украинский Крым снова станет свободным», - резюмировал Президент.

18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Российские власти оккупированного Крыма поздно вечером 17 мая задержали около 20 активистов, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции «Зажги огонек в своем сердце».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги