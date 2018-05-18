Украина никогда не забудет циничного преступления советского режима против крымскотатарского народа, заявил Президент Петр Порошенко.

«Сегодня весь мир вспоминает ужасные события 1944 года, когда по указанию вождей тоталитарного режима крымских татар, а с ними и представителей других национальных меньшинств, принудительно депортировали в отдаленные регионы Советского Союза», - напомнил Глава государства в Facebook.

Боль крымскотатарского народа – наша общая боль. Боль десятков тысяч крымских татар, которые никогда так и не вернулись в родной Крым, отметил Порошенко.

«Мы никогда не забудем циничного преступления советского режима, преступления против целого народа, против всего человечества. Уверен, что и современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и украинский Крым снова станет свободным», - резюмировал Президент.

18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Российские власти оккупированного Крыма поздно вечером 17 мая задержали около 20 активистов, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции «Зажги огонек в своем сердце».