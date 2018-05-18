также в разделеЭкономика
Украинцы все чаще рассчитываются платежными картами 38
Рада повысила экспортную пошлину на металлолом 44
Профильный комитет Европарламента поддержал выделение Украине €1 миллиарда 45
Рада приняла в первом чтении закон о валюте 186
Из-за забастовки остановился крупнейший в Украине металлургический комбинат 251
Apple Pay заработал в Украине 46
В первом квартале экспорт украинских товаров вырос на 10% 30
Кабмин подал в Раду проект бюджетной резолюции 64
Минюст запустил реестр предприятий-должников по зарплате 48
Комитет Европарламента одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи 66
ВВП Украины вырос на 3,1% 44
Суд разрешил Рожковой вернуться к работе в Нацбанке 43
В МВФ назвали восемь ключевых реформ для роста экономики Украины 112
Суд вынес решение в пользу НБУ по национализации «ПриватБанка» 40
Украина может попасть в офшорный список ЕС 55
Украина уже 900 дней не импортирует газ из РФ 41
До конца года Украина должна вернуть 325,5 миллиарда долгов 138
Украина получила право экспорта говядины в Турцию 37

«Укрзализныця» проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 00:00 30 мая, второй этап – также на 12% с 1 октября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО агентству Интерфакс-Украина.

В случае покупки билетов до 29 мая на более поздние даты доплата не предусмотрена, уточнили в «Укрзализныце».

В компании отметили, что последняя индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года (на 12%). В то же время фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции – 206,3%.

«Таким образом, только в 2017 году «Укрзализныця» получила от перевозок пассажиров в дальнем сообщении 3,6 миллиарда гривен ущерба. Но даже в таких условиях за последние четыре года компания почти вдвое увеличила фонд заработной платы железнодорожников и расширила социальные гарантии для работников», - заявили в компании.

Цены на билеты должны были повысить с 1 апреля, однако этого не произошло из-за несогласия соответствующего приказа Министерством инфраструктуры Украины.

В январе 2018 года исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов заявлял, что «Укрзализныця» планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки в 2018 году. Он отметил, что «пассажирское хозяйство для УЗ убыточное», а тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги