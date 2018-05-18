Президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что запуск «Северного потока-2» не означает остановку транзита газа через Украину. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Сочи, сообщает УНИАН.

По словам Путина, на переговорах обсуждались инфраструктурные проекты, в том числе «Северный поток-2».

«Мы всегда относились к этому проекту исключительно как к экономическому, как к проекту, которым занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических процессов », - заверил Путин.

«Хотел бы сказать, что после запуска «Северного потока-2» не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой федеральным канцлером. Она задавалась этим вопросом», - подчеркнул он.

Как сказал Путин, поставки будут продолжены, если они «окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности».

Напомним, 10 апреля федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.