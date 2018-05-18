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Населенный пункт Пивденное в Донецкой области находится под контролем украинских военных, сообщает командование Объединенных сил.

В начале апреля противник активизировался в населенном пункте: боевики с периодичностью 2 раза в неделю в количестве до мотострелкового взвода прибывали в Пивдоенное с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрационного показа своего присутствия в нем; с середины апреля 2018 он выставил секреты на восточных окраинах.

Данная информация была подтверждена при проведении разведывательных мероприятий силами и средствами Объединенных сил.

На основе предложений начальника разведки бригады и замысла командира батальона, штабом бригады был разработан план о взятии под свой контроль Пивденного.

В 02:00 8 мая личный состав разведывательных подразделений бригады приступил к выполнению данного плана.

По состоянию на 06:00 8 мая 2018 подразделения бригады вышли на восточные окраины Пивденного.

Во время выполнения I этапа (взятие населенного пункта под свой контроль) потерь личный состав бригады не понес. Потери противника составили: безвозвратные – 1, санитарные – 1.

Начиная с 11:00 8 мая, противник действиями ДРГ и периодическим нанесением огневого поражения по подразделениям бригады, которые находятся на огневых позициях, пытается вытеснить их из Пивденного.

Огнем подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум 15 человек убитыми и ранеными.

В настоящее время ситуация в населенном пункте сложная, но контролируемая. Боевую задачу выполняет сводное подразделение от 24 ОМБр.

«Противник осуществляет постоянные попытки локальных штурмовых действий по вытеснению наших подразделений из указанного населенного пункта», - отметили в ООС.

За период с 8 по 17 мая, на данном направлении легкое ранение получил один военнослужащий.

Бойцы, которые выполняли боевые задачи, за проявленное мужество и преданность Родине уже поощрены наградами Министерства обороны и начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВС Украины, а также часть офицеров, сержантов и солдат представлены к государственным наградам.

 
ForUm

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