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Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры происхождением из России, сообщает «Европейская правда».

«Текст данного решения уже подготовлен; ожидается, что о нем будет объявлено в ближайшее время», - отмечает издание.

По данным источников «Европравды» в правительстве, ВТО уже направила украинской стороне предварительный текст решения, однако до официальной публикации, которая ожидается в течение ближайших недель, сторонам запрещено комментировать дело.

«ВТО требует убрать нарушения. Это значит, что мы должны провести новое антидемпинговое расследование, причем на время его проведения не останавливая действие защитных пошлин. Очень возможен вариант, что и после нового расследования, проведенного с учетов замечаний ВТО, удастся доказать факт демпинга со стороны РФ», - рассказал собеседник издания.

Напомним, антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) происхождением из РФ были введены еще в 2014 году и должны действовать до июля следующего года.

В свою очередь Россия обжаловала украинское решение сразу после введения первых ограничений, то есть более чем два года назад - экспертную группу по делу DS 493 «Украина - антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония» создали еще в марте 2016 года.
ForUm

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