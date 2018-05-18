В программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» приз за режиссуру получил украинец Сергей Лозница, который привез на Лазурный берег фильм «Донбасс».

Программа «Особый взгляд» для наиболее «необычных и смелых» проектов была учреждена в 1976 году, сообщает УНИАН.



Фильм Лозницы, еще более мрачный, чем прошлогодняя «Кроткая», состоит из эпизодов о жизни на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После показа 10 мая критики отметили, что он производит эффект взорвавшейся бомбы.

Созданный при поддержке Украины фильм «Женщина на войне» получил в Каннах приз за лучшую музыку.



