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В программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» приз за режиссуру получил украинец Сергей Лозница, который привез на Лазурный берег фильм «Донбасс». 

Программа «Особый взгляд» для наиболее «необычных и смелых» проектов была учреждена в 1976 году, сообщает УНИАН.


Фильм Лозницы, еще более мрачный, чем прошлогодняя «Кроткая», состоит из эпизодов о жизни на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После показа 10 мая критики отметили, что он производит эффект взорвавшейся бомбы.

Созданный при поддержке Украины фильм «Женщина на войне» получил в Каннах приз за лучшую музыку.


 
ForUm

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