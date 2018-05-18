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В результате обстрела боевиков из артиллерии в поселке Троицкое погибла семья. Об этом сообщила пресс-секретарь управления полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня ночью в 00:30 боевики оккупационных войск обстреляли частный сектор поселка Троицкое Попаснянского района. Один из снарядов попал в частный дом № 15 по улице Кузнечная, где жила семья – отец, мать и двое сыновей», - написала она в Facebook.

В результате обстрела погибли 13-летний мальчик и его 39-летний отец.

36-летняя мать и 18-летний сын госпитализированы в больницу с минно-взрывными травмами и тяжелыми осколочными ранениями.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что женщина умерла в больнице.

По его словам, семья приехала в Троицкое на дачу.

«Семья живет в Мироновском, но приехала на дачу в Троицкое. Ночью начался обстрел, все спустились в подвал и просидели там долгое время. Когда думали, что опасность миновала, вышли из подвала, как вдруг прилетел последний снаряд. Его обломки и наделали столько беды», - написал он.

Напомним, по данным пресс-центра ООС,  около 02:00 боевики открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены.  

 
ForUm

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