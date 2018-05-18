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В «ДНР» погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай».

«Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту», — сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщество в российской соцсети.

«Только что на Промке погиб командир легендарной «Пятнашки» Олег Мамиев, позывной «Мамай». АГС над головой», - написал российский террорист Захар Прилепин в  Facebook.

По его словам, Мамиев - из Северной Осетии родом, приехал на Донбасс после «госпереворота» в Киеве.

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит 8 февраля в Донецке 2017.

В «ЛНР» заявили, что исполнителями убийства «Гиви» были военнослужащие 8 полка Сил специальных операций ВСУ. Заказчиком назван глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.

16 октября 2016 года одного из известных членов НВФ «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола» взорвали в Донецке в лифте дома, где он жил.
ForUm

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