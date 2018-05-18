Обнародовано видео, на котором зафиксирован момент ликвидации командира «15-й интернациональной бригады» «ДНР» Олега Мамиева («Мамая»).
Видео снято российскими пропагандистами.
Напомним, на Донбассе в районе авдеевской промзоны ликвидирован командир батальона боевиков «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай».
В результате обстрела из АГС боевик получил тяжелые осколочные ранения. Граната разорвалась прямо над головой.
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