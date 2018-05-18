В городе Санте-Фе, штат Техас, в США произошла стрельба в старшей школе. По предварительным данным погибли 8 человек, сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

Это уже третья школьная стрельба за последние семь дней, и 22-я с начала года в США.

Предполагаемый стрелок арестован.

По словам шерифа округа, задержаны два человека. Очевидцы сообщают, что в школе включилась тревога. Услышав выстрелы ученики начали разбегаться в разные стороны. В полиции штата также сообщают о раненых, однако их количество не уточняется.

«Мы помогаем с инцидентом с несколькими жертвами в школе Санта-Фе. Сейчас ситуация со стрельбой успокоилась, раненые проходят лечение», - сообщили в полиции.