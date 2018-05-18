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ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.

Об этом заявил финансовый директор общества Сергей Пличко, сообщает пресс-служба общества.

«Причина на поверхности – резкое снижение объемов производства. Сначала это было вызвано выходом из строя половины конвертеров, потом неудачной попыткой запустить ДП-9 после капремонта и, наконец, недавними действиями наших железнодорожников. Они поддержали акцию протеста своих коллег в «Укрзализныце», что привело практически к полной остановке комбината», - отметил он.

По словам финдиректора, уже под вопросом выплата зарплаты за июнь. 

«Все зависит от того, сможем ли мы до конца мая стабилизировать производство и выйти на приемлемый финансовый поток, что позволяет нам продолжать операционную деятельность», - пояснил он.

Пличко отметил, что для того, чтобы пережить эту тяжелую финансовую ситуацию, может быть принято решение о приостановлении ряда проектов и социальных программ.

«АрселорМиттал» завершил апрель с негативным денежным потоком свыше 600 млн грн, в мае финансовые потери, как ожидается, составят более 1,5 млрд грн и могут начаться перебои с выплатой зарплаты и проблемами с оплатой сырья для производства.

«В апреле потери производства из-за аварии в первом блоке конвертеров, которое произошло в начале марта, составили 229 тыс. тонн стали. Ожидаемые потери в мае вследствие незапуска ДП-9 после капремонта превысят 250 тыс. тонн стали», - отметил Пличко.

Напомним, работники завода железнодорожного цеха «АрселорМиттал Кривой Рог» начали акцию протеста, требуя надлежащие условия труда и повышения заработной платы.

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» считают забастовку незаконной.
ForUm

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