На сегодняшний день в оккупированном Россией Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины.

Об этом сегодня во время выступления на вечере-реквиеме ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на Софийской площади в Киеве заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, сообщает УНИАН.

«Запрет деятельности Меджлиса, аресты, притеснения, постоянные обыски, запугивания, физическое и психологическое давление, бесследное исчезновение людей - это современная жизнь крымских татар и этнических украинцев во временно оккупированном Крыму. Преследование по сфабрикованным делам - это отлаженный механизм российских оккупантов, под действие которого может попасть каждый. На сегодняшний день незаконно лишены свободы 67 жителей Крыма, граждан Украины. Своих незаконно осужденных родителей ждут 105 малолетних детей», - подчеркнул депутат.

Напомним, 18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.