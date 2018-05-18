также в разделеОбщество
Украинский лоукостер SkyUp запустит первый рейс в Анталию 4
Лозница получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру 12
Раде предложили переименовать Кировоградскую область 22
СБУ задержала владелицу медпредприятия, финансировавшего террористов 23
Климкин не говорил с журналистом, призвавшим взорвать Керченский мост 28
В РФ допустили обмен Вышинского на Сущенко или Сенцова 32
Минздрав хочет отменить выдачу лицензий на занятие народной медициной 34
В Украине завершились финальные испытаний ПТКР «Скиф» 44
Подполковника Нацгвардии осудили на 13 лет за госизмену 41
НАБУ открыло материала дела о предложении взятки детективу 26
CБУ разоблачила на Запорожье сеть информаторов российских спецслужб 40
В полиции рассказали, сколько блокпостов останется на Донбассе 51
К забастовке на «АрселорМиттал» присоединяются новые цеха 150
Гройсман пообещал вакцинироваться на камеры 39
Пострадавшая при обстреле Троицкого женщина жива 56
Украина в полдень почтит минутой молчания память жертв депортации крымских татар 33
Призвавший взорвать Керченский мост журналист ответил на критику 317
На Украину надвигаются грозы 86

На сегодняшний день в оккупированном Россией Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины.

Об этом сегодня во время выступления на вечере-реквиеме ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на Софийской площади в Киеве заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, сообщает УНИАН.

«Запрет деятельности Меджлиса, аресты, притеснения, постоянные обыски, запугивания, физическое и психологическое давление, бесследное исчезновение людей - это современная жизнь крымских татар и этнических украинцев во временно оккупированном Крыму. Преследование по сфабрикованным делам - это отлаженный механизм российских оккупантов, под действие которого может попасть каждый. На сегодняшний день незаконно лишены свободы 67 жителей Крыма, граждан Украины. Своих незаконно осужденных родителей ждут 105 малолетних детей», - подчеркнул депутат.

Напомним, 18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги