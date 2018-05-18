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Генеральная прокуратура Украины передает в Международный уголовный суд доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

17 мая 2018 около 19:00 с временно оккупированной территории Донецкой области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, в нарушение норм международного гуманитарного права осуществили прицельный обстрел населенного пункта Николаевка-2 Бахмутского района.

На место происшествия сразу выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ и сотрудников Национальной полиции Украины.

«Прокуроры указанного управления процессуальным путем задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны», - отмечается в сообщении.

В частности, в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела почти полностью разрушены 4 жилых дома, также повреждены хозяйственные постройки и приусадебные участки.

В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибром 122 мм из населенного пункта Гольмовский Донецкой области (временно оккупированная территория).

 

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ForUm

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