Нацполиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Прокуратура Черниговской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по факту мошеннических действий со средствами платежа солидарности, перечисленного за трансфер Андрея Ярмоленко в футбольный клуб «Боруссия Дортмуд».

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области депутата террористической организации «ЛНР», ехавшего за украинской пенсией.

Комитет постоянных представителей Европейского Союза включил в санкционный список организаторов незаконных выборов президента России на территории аннексированного Крыма.

Президент Петр Порошенко считает, что встречу в «нормандском формате» стоит провести уже в начале июня.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил выездную внеплановую проверку телеканала «Интер» в связи трансляцией 9 мая концерта «Победа. Одна на всех», в котором обнаружены признаки пропаганды и разжигания вражды.

Нынешнее лето засушливым не будет, больше всего осадков ожидается в августе.

Украинский певец Melovin вышел в финал «Евровидение-2018». Он откроет финал конкурса.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что известны имена полковников вооруженных сил РФ, которые выдавали народному депутату Надежде Савченко оружие для совершения теракта в центре Киева.

От нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Савченко в понедельник, 14 мая.

Коллегия трех судей Оболонского районного суда Киева осудила школьников Владислава Чобана и Богдана Попова (сына народного депутата Игоря Попова) к лишению свободы на пять лет с испытательным сроком на два года.

9 мая в Зализнычном районе Львова неизвестные сожгли лагерь ромов.

Министерство иностранных дел Украины выясняет обстоятельства гибели украинских моряков, членов экипажа судна Atlantic Harmony.

Подконтрольный России Судакский городской суд 10 мая признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за «незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ».

«Укрзализныця» внедряет новую технологию уборки пассажирских вагонов.