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Прокуратура Черниговской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по факту мошеннических действий со средствами платежа солидарности, перечисленного за трансфер Андрея Ярмоленко в футбольный клуб «Боруссия Дортмуд». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В августе 2017 между футбольными клубами «Динамо Киев» и «Боруссия Дортмуд» был заключен контракт по международному трансферу футболиста. Цена трансфера составила 25 млн евро.

Согласно регламенту ФИФА, 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист.

Спортсмен был учеником, воспитанником и игроком специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу «Юность» в Чернигове с 1997 по 2006 год, поэтому платеж солидарности, размер которого рассчитывается Федерацией футбола Украины, должен был поступить в спортивную школу.

«В то же время, по причинам, которые устанавливаются в ходе следствия, часть платежа солидарности в сумме 150 тыс. евро на основании поддельных документов перечислили  одной из общественных организаций с созвучным названием, которая отношения к воспитанию футболиста не имеет», - говорится в сообщении.

В дальнейшем общественной организацией часть этих средств перечислено на счета одного из субъектов хозяйствования.

По данному факту прокуратурой области по результатам изучения материалов о пересчете средств, при отсутствии факта их целевого использования, зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Осуществление досудебного расследования, которое находится на контроле руководства прокуратуры области, поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

На сегодня в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы.

Следствие продолжается.

Санкции ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
ForUm

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