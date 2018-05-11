Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что известны имена полковников вооруженных сил РФ, которые выдавали народному депутату Надежде Савченко оружие для совершения теракта в центре Киева.

Об этом Луценко сказал во время выступления на тематической платформе «Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины» проекта «Острог FORUM-2018» в Национальном университете «Острожская академия» в Остроге Ривненской области, сообщает УНИАН.

По словам Луценко, украинский народ находится ныне в условиях «трех войн».

«Первая война очевидна для всего мира - это война с российскими оккупантами и пророссийскими сепартистами на Донбассе. Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов и террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими, и я это утверждаю официально», - сказал он.

Как заявил генпрокурор, хотя бы на примере «запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники вооруженных сил Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы».

«Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам прикрытия, их должностным званиям», - заметил Луценко.

Как ранее сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.