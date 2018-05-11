Общественную безопасность во время финального матча Лиги Чемпионов будут обеспечивать около 12 тыс. правоохранителей. Об этом сегодня, 11 мая, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил во время рабочего совещания в аэропорту «Борисполь».

«На время проведения финального матча Лиги Чемпионов планируется привлечь около 12 тыс. правоохранителей. Из них – 6 тыс. полицейских, 3 тыс. нацгвардейцев, 1 тыс. пограничников и другие подразделения», - заявил Яровой.

Он сказал, что все органы системы МВД отрабатывают алгоритм действий по обеспечению общественной безопасности на время проведения матчей.

«Сегодня мы отработаем в аэропорту «Борисполь» мероприятия, связанные с финальным матчем Лиги Чемпионов. Мы должны скоординировать свои действия с целью обеспечения общественного порядка и безопасности. Ряд мероприятий мы уже провели. Это работа наших ситуационных центров. А также уже проверили локации, где будут располагаться гости и команды», - сказал первый замминистра.

Яровой отметил необходимость усилить сотрудничество с международным бюро Интерпола.

«У нас не должно остаться никаких проблемных вопросов. Я хотел бы обратить внимание на работу нашего Интерпола. Обязательно надо наладить коммуникацию с офицерами полиции, которые прибывают с командами», - отметил он.

«Конечно, основная нагрузка будет приходиться на международный аэропорт «Борисполь». Также гости будут прибывать в «Жуляны» и аэропорты Харькова и Одессы. Усиленного режима работы потребуют и наземные пункты пропуска», - отметил Яровой.

Директор Департамента охраны государственной границы ГПСУ Юрий Гресько отметил, что пограничный контроль болельщиков финального матча будет осуществляться на приоритетной основе.

«Болельщики будут пропускаться организовано группами, а внесение установочных данных о лицах, пересекающих границу и осуществление проверки по соответствующим регистрационным базам данных будут осуществляться по предварительно предоставленным спискам. Сейчас система предварительной обработки информации о пассажирах позволяет сократить время оформления одного пассажира до 20 секунд, а рейса загруженностью 150 человек - до 4 минут. Что касается футбольных команд, то проведение идентификации лиц будет проводиться у трапа воздушного судна», - сказал Гресько.

Начальник отдела ГМС Виктор Данилюк подчеркнул, что в каждом пункте пропуска будет по два представителя миграционной службы. Они будут тесно взаимодействовать с представителями ГПСУ и Нацполиции.

Стоит отметить, что одновременно для оформления пассажиров прибытия в аэропорту «Борисполь» будут привлечены 60 рабочих мест, что позволяет пропускать до 120 пассажиров за одну минуту, соответственно - около семи тысяч за час. При необходимости предусмотрено оперативное развертывание дополнительных рабочих мест на базе мобильных комплексов пограничного контроля, а к выполнению задач будет мобилизован весь персонал Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Всего в столичных аэропортах ожидается более 20 тыс. болельщиков, участников соревнований и официальных делегаций, большинство из которых прибудут чартерными рейсами.

Напомним, посольство Великобритании в Украине предупредило фанатов футбольного клуба «Ливерпуль», который 26 мая будет играть в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, о возможных проявлениях расизма в столице Украины.