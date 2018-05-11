Певец Melovin, который в этом году представляет Украину, с песней Under The Ladder откроет финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018», сообщается на официальном сайте конкурса.

Всего в финале выступят 26 исполнителей, которые прошли по результатам двух полуфиналов.

Также автоматически в финал попадают страны-учредители конкурса, а именно - Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. Также в финал в этом году автоматически попала Португалия, как страна, принимающая конкурс Евровидение.

Как ранее сообщал ForUm, по результатам второго полуфинала Melovin вышел в финальную часть песенного конкурса.