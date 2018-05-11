9 мая возле пгт Рудное Железнодорожного района Львова неизвестные сожгли лагерь ромов. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

«Согласно сообщением, полученным от общественных активистов, 9 мая неизвестными лицами был сожжен ромский лагерь, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение», – говорится в сообщении.

В связи с этим, омбудсмен направила запрос к руководству Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой принять меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства по указанным фактам, а также гарантировать публичную безопасность и порядок в пгт Рудное.

«В то же время, вызывает беспокойство уполномоченного по правам человека продолжение тенденции к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости в отношении представителей ромского национального меньшинства. Так, на контроле уполномоченного продолжает находиться производство по сожжению лагеря ромов на Лысой горе в Киеве радикально настроенными лицами», – подчеркнули у омбудсмена.

По мнению уполномоченного, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем.

Как сообщал ForUm, 21 апреля Сергей Мазур, называющий себя координатором «С14», сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».

Amnesty International требует расследовать погром лагеря.

Главное управление Нацполиции в Киеве после появления видео нападения зарегистрировало уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).