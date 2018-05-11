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От нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли  оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

Об этом Украинской правде сообщил адвокат Соловей.

«Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы – я и Дмитрий Бугай – больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение», - сказал он.

Соловей отметил, что причиной этому стало в том числе и некорректное поведение и позиция сестры Савченко – Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной.

«Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежды», - сказал Соловей.

Он добавил, что этот вопрос (ухода, - ред.) обсуждали с Савченко в течение трех дней, а 11 мая пришли к согласию.

Он также отметил, что Вера нашла для Надежды Савченко нового адвоката Александра Шадрина. Он вел дело подозреваемой в сепаратизме и создании террористической организации экс-мэра Славянска Нели Штепы.

«Но сегодня в нашем присутствии Надежда подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина», - добавил Соловей.

По его словам, после них к Надежде пошли Вера с мамой и «возможно, они ее убедят работать с Шадриным».

Соловей также добавил, что они с Савченко договорились, что если вмешательства в их работу не будет, и сама Надежда захочет вернуть себе старых адвокатов, то он готов вернуться и продолжать защищать ее интересы.

Напомним, в начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз.  
ForUm

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