Коллегия трех судей Оболонского районного суда Киева осудила школьников Владислава Чобана и Богдана Попова (сына народного депутата Игоря Попова) к лишению свободы на пять лет с испытательным сроком на два года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

«Во время судебного рассмотрения дела были допрошены 3 потерпевших, были исследованы доказательства, пересмотрены видеодоказательства, а также заслушаны обвиняемые. Среди пострадавших докладывали владелец магазина и две продавщицы», - сообщила она.

По ее словам, обвиняемые полностью признали вину. «Обвиняемые полностью признали вину и раскаялись. Поэтому суд, учитывая обстоятельство того, что просила прокуратура, а также возраст обвиняемых, пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком на два года», - зачитала она слова председательствующего судьи Владислава Девятко.

Напомним, сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина в Киеве на Оболони в ноябре 2017. По информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн.

Как рассказали правоохранители, одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины и вместе с женщинами-продавщицами удерживали в магазине до приезда полиции. Его товарищу, который забрал наличные, удалось скрыться. Однако через 20 минут его задержали полицейские рядом с автостанцией «Полесье». Позже прокуратура объявила задержанным о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

29 ноября Оболонский районный суд Киева присудил сыну народного депутата круглосуточный домашний арест до 29 января.

Нардеп Игорь Попов заявил, что его сын полностью признает свою вину.

6 февраля 2018 года полиция передала в суд обвинение сына Попова и его сообщника в разбойном нападении на магазин.