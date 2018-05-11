Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Луганской области депутата террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что в 2014 году житель Хрустального присоединился к террористам, где его «избрали депутатом» так называемого «народной совета». Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и способствовал террористической деятельности незаконных вооруженных формирований, в частности участвовал в финансировании некоторых группировок.

По информации спецслужбы, представитель фейковых «органов власти» планировал прибыть на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсии от Украины.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска при пересечении линии разграничения.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.