Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил выездную внеплановую проверку телеканала «Интер» в связи трансляцией 9 мая концерта «Победа. Одна на всех», в котором обнаружены признаки пропаганды и разжигания вражды.

Такое решение регулятор принял на заседании 11 мая, сообщает Укринформ.

Основанием для назначения проверки стало письмо от Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, а также жалобы отдельных граждан и заявления Киевской городской организации политической партии «Украинская Галицкая партия» с жалобами, что содержание передачи унижает их достоинство как граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства. В письме же СБУ, в частности, отмечается, что высказывания ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле содержали признаки пропаганды, которая создает искаженное представление об отдельных аспектах исторического развития Украины и дискредитации современных процессов в государстве, связанных с декоммунизацией и становлением национальной идентичности.

Как говорилось на заседании, проведенный регулятором мониторинг подтвердил, что во временном промежутке с 22:30 до 22:40 было зафиксировано следующее высказывание ведущих: «Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников».

По решению Нацсовета, это является признаком нарушения «Интером» требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании», согласно которому не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также распространение ТРК информации, нарушающей законные права и интересы физических и юридических лиц, которая посягает на честь и достоинство личности. Кроме того, регулятор видит в действиях вещателя признаки нарушения закона «Об информации», согласно которому информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганде войны, насилия, жестокости, разжиганию межэтнической, расовой, религиозной вражды , совершению террористических актов, посягательства на права и свободы человека.

Поэтому Нацсовет решил назначить выездную внеплановую проверку телеканала «Интер».

Как сообщал ForUm, 9 мая активисты «Национального корпуса» пикетировали телеканал с требованием изъять пропагандистские заявления. 10 мая они заявили, что собираются продолжать акцию протеста.

Ранее в сети появилось видео с фрагментами концерта «Победа. Одна на всех», который телеканал «Интер» подготовил к 9 мая.

Ведущий мероприятия Андрей Доманский среди прочего призывает не позволять, «чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных маршей в нашей столице».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну после обнародования телеканалом «Интер» ролика, смонтированного из концерта ко Дню Победы 9 мая.