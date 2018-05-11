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Комитет постоянных представителей Европейского Союза включил в санкционный список организаторов незаконных выборов президента России на территории аннексированного Крыма.

Об этом на брифинге после встречи с президентом Словении Борутом Пахором заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщается на странице Главы Украинского государства в Facebook.

«Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС. Согласно решению, в список индивидуальных санкций попали лица, принимавшие непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму. Спасибо нашим партнерам в ЕС», – отметил он.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

Верховная Рада признала нелегитимными «выборы» в Крыму и городе Севастополь.

 
ForUm

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