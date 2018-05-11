Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко в понедельник, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко назначено на 14 мая 2018 года в 13:00», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что от Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.