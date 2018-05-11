также в разделеОбщество
В Украине строят почт 200 новых общежитий для военных 13
Полиция начала расследовать вмешательство в деятельность Яценюка 24
Сущенко в российском СИЗО нарисовал Чикаго 8
ЧМ-2018 в России: ГПСУ советует украинцам болеть дома 16
Сыну нардепа Попова дали 5 лет условно 10
Полторак: Новой волны мобилизации пока не будет 36
НАБУ: Более 90% злоупотреблений в социальной сфере касаются здравоохранения 43
Нацбанк посвятил монету картошке 62
Луценко: Установлены имена военных РФ, выдававших оружие Савченко 73
КПВВ «Марьинка» временно закрыли 53
Нацсовет назначил внеплановую проверку «Интера» 52
Данилюк заявил о прогрессе в переговорах с МВФ 21
Резниченко: Днепропетровская область вошла в число лидеров по созданию нового образовательного пространства в опорных школах 48
В МИД анонсировали встречу украинско-польской комиссии 23
Перелет Порошенко в Германию обошелся в миллион гривен 58
Melovin откроет финал «Евровидения-2018» 94
Минобразования разработало стандарт украинского языка для иностранцев 43
В ОБСЕ осудили «нападение» на «Интер» 65

Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко в понедельник, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко назначено на 14 мая 2018 года в 13:00», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что от Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги