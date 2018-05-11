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Министерство иностранных дел Украины выясняет обстоятельства гибели украинских моряков, членов экипажа судна Atlantic Harmony.

Об этом заявил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, комментируя сообщения некоторых средств массовой информации, сообщает УНИАН.

«Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины-членов экипажа судна Atlantic Harmony», - сообщил Кирилич.

Также он уточнил, что установлен контакт с судовладельцем, а также что указанный вопрос находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что у берегов Кабо Верде на судне Atlantic Harmony погибли двое украинских моряков.
ForUm

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