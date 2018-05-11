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Подконтрольный России Судакский городской суд 10 мая признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за «незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ», сообщает Крым.Реалии.

Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко.

Среди отягчающих – политический мотив преступления: «ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России».

Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.

Напомним, 15 августа 2017 года ФСБ России заявила о задержании в Крыму «агента Службы безопасности Украины», готовившего серию диверсий.

Задержанный Геннадий Лимешко якобы должен был повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

В свою очередь в СБУ назвали эту информацию очередной провокацией и фейком.

Позже РосСМИ сообщили, что задержанный якобы признал вину в подготовке диверсий.

Как сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович, Лимешко был в мае 2017 года уволен из ВСУ из-за служебного несоответствия. 

 
ForUm

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