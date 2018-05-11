«Укрзализныця» внедряет новую технологию уборки пассажирских вагонов, которую представила 11 мая 2018 на станции Киев-Пассажирский. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

«Отныне уборку внутренних помещений вагонов в пунктах формирования поездов проводят профессиональные мойщики-уборщики подвижного состава вместо проводников. Сейчас специально созданные бригады уже обслуживают 52 поезда, до конца 2018 по новой технологии будут обрабатываться все поезда», - сообщил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов. В компании уверены, что такие меры улучшат сервис для пассажиров и оптимизируют условия труда для проводников.

Как отметил Кравцов, новый подход к уборке поездов осуществляется по специально разработанной технологии с применением профессиональных технических и моющих средств. «Мы изучили положительный опыт наших коллег из Беларуси, Казахстана и европейских коллег и вводим у нас лучшие технологии. Мы выполняем поручение правительства Украины и меняем качество путешествий в поездах. Особенно актуально это сейчас, накануне летних перевозок», - подчеркнул руководитель «Укрзализныци».

В последние годы во время уборки и мойки пассажирских вагонов использовались различные моющие средства для различных видов поверхностей и степеней загрязнения. Отныне «Укрзализныця» будет использовать единое универсальное моющее и дезинфицирующее средство производства Великобритании, которое по своим качественным характеристикам значительно превосходит имеющиеся моющие и дезинфицирующие средства.

«Это средство используется на всех континентах мира для уборки аэропортов, самолетов, железнодорожных вокзалов и вагонов метрополитена. В Украине средство получило все разрешительные документы для использования в авиа- и железнодорожном транспорте. Сейчас оно является наиболее эффективным и безопасным для здоровья пассажиров, что также подтверждено международными сертификатами ISO. Моющее средство также поможет бороться с неприятными запахами», - прокомментировал Кравцов.

В крупнейших региональных вагонных депо и участках Днипра, Киева, Львова, Одессы, Харькова был реализован пилотный проект по испытанию этого моющего средства.

Также для качественной уборки поездов каждая бригада мойщиков-уборщиков будет обеспечена парогенератором и моющим пылесосом. Для чего филиал «Пассажирская компания» планирует приобрести 120 бытовых пароочистителей SC 4 EasyFixPremium, 120 моющих пылесосов SE 6.100 Karcher и 9600 литров универсального моющего средства. Информация о соответствующих закупки уже размещена в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Новая технология уборки вводится постепенно. Сначала моечно-экипировочные бригады задействованы в поездах, которые находятся в пункте формирования поездов более 7 часов. Так, сейчас в пассажирских депо и участках Жмеринки, Смелы, Ужгорода, Сум, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, Мариуполя, Черновцов, Львова и Ковеля уборку пассажирских поездов уже осуществляют мойщики-уборщики подвижного состава.

Всего для перевозки пассажиров в дальнем сообщении используется около 3 тысяч пассажирских вагонов.