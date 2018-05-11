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Нацполиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом ForUm’у сообщили в департаменте коммуникации МВД.

«После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства», - говорится в сообщении.

Злоумышленники будут установлены и привлечены к ответственности по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины «Вмешательство в деятельность государственного деятеля».

Кроме того, следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла.

По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн. долларов.

 
ForUm

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