Украинский певец Melovin вышел в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018».

Melovin, который в этом году представляет Украину на Евровидении в Лиссабоне с песней «Under the Ladder» вышел в финальную часть песенного конкурса, сообщает УНИАН.

Зрителей, а накануне судей Евровидения, украинский певец удивлял и покорял большим количеством огня на сцене и необычным фортепиано. Таким образом, он стал одним из 26 конкурсантов, который будет бороться за победу в финале Евровидении-2018, который состоится в Лиссабоне 12 мая.

По результатам второго полуфинала «Евровидения-2018» в финальную часть конкурса прошли 10 стран, а именно: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

В финале эти страны присоединятся к первой десятки финалистов, которые определились по результатам первого полуфинала, что уже состоялся 8 мая.

Также автоматически в финал попадают страны-учредители конкурса, а именно - Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. Также в финал в этом году автоматически попала Португалия, как страна, принимающая конкурс Евровидение. Таким образом, в финале мы увидим выступления участников из 26 стран. Финал состоится в Лиссабоне в эту субботу, 12 мая.