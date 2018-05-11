Президент Петр Порошенко считает, что встречу в «нормандском формате» стоит провести уже в начале июня.

Об этом он заявил во время совместной с президентом Словении Борутом Пахором пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Будет предпринята попытка согласовать такую повестку дня для подготовки встречи в «нормандском формате». Я, например, считаю, что ее можно и нужно провести уже в начале июня», - сказал глава государства.

В то же время он отметил, что 23-24 мая будут сделаны «попытки предварительного согласования» такой встречи. «Насколько эти мои надежды будут реализованы, мы будем знать уже 23-24 мая, когда попытки предварительного согласования будут сделаны», - подчеркнул Президент.

Как сообщал ForUm, 10 мая Президент Петр Порошенко во время брифинга по результатам встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что стороны согласовали позиции по подготовке повестки дня встречи в «нормандском формате», которая может состояться в Париже.

Последний раз встреча в «нормандском формате» на высшем уровне проходила в октябре 2016 года в Берлине. После этого контакты продолжаются на рабочем уровне.