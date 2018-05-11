Нынешнее лето засушливым не будет, больше всего осадков ожидается в августе.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, сообщает Укринформ.

«В этом году не стоит ожидать засухи в течение всего летнего сезона», - сказала она.

В то же время ученая заметила, что летом в западных областях выпадет больше осадков, а в восточных - несколько меньше. По ее словам, больше всего осадков следует ожидать в августе.

В то же время Мартазинова подчеркнула, что также будут наблюдаться и жаркие периоды продолжительностью до десяти дней, когда осадков не будет.

Напомним, ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в этом году будет засушливое и жаркое лето с высоким уровнем пожарной опасности на территории страны.